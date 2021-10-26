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Житомирська, Луганська, Львівська, Хмельницька і Чернігівська області перейдуть в "червону" зону

Кількість "червоних" регіонів збільшиться найближчими днями.

Житомирська, Луганська, Львівська, Хмельницька і Чернігівська області перейдуть в "червону" зону
Фото: EPA/UPG

У Житомирській, Луганській, Львівській, Хмельницькій і Чернігівській областях найближчими днями введуть "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"На найближчому засіданні Державної комісії ТЕБ та НС буде прийнято рішення про переведення в червоний рівень епідемічної небезпеки ще п'яти областей: Житомирської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської", - сказав він.

Зараз у "червоній" зоні знаходяться вісім регіонів України: з 15 жовтня - Херсонська область, з 18 жовтня - Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області, з 23 жовтня - Сумська область, з 26 жовтня - Рівненська та Миколаївська області.

Міністр нагадав, що під час весняної хвилі COVID-19 середній час перебування регіонів в "червоній" зоні становив 37 днів, і закликав людей вакцинуватися від коронавірусу.

Нагадаємо, що за минулий тиждень (19 - 25 жовтня) в Україні було зареєстровано майже 140 тисяч нових випадків коронавірусної хвороби, померли 3392 людей.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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