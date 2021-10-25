Морги в Криму не справляються з навантаженням через смертність від COVID-19

Морги тимчасово окупованого Криму не справляються з навантаженням через збільшення смертності від COVID-19, і окупаційна влада регіону планує докуповувати модульні холодильники, щоб зберігати померлих "в більш-менш належному стані".

Про це на брифінгу в понеділок сказав керівник окупаційного МОЗ Криму Костянтин Скорупський, пише "Комерсант".

За його словами, жителі Сімферополя неодноразово скаржилися на те, що їм видавали тіла померлих родичів в поганому стані.

"Через зростання смертності збільшується навантаження на всі відділення: як судово-медичної експертизи, так і патологоанатомічні. Зараз опрацьовується варіант придбання модульного холодильного обладнання, щоб розвантажити морги і щоб зберігати тіла померлих в більш-менш належному стані", - уточнив Скорупський.

Він також зазначив, що після введення обов'язкової вакцинації в Криму і системи QR-кодів на третину зросла кількість бажаючих зробити щеплення від коронавируса. За минулі вихідні, додав представник окупаційної адміністрації, вакцинували на 4,5 тис. людей більше, ніж тижнем раніше, - 14 774 осіб.

Нагадаємо, що МОЗ України не публікує статистику про ситуацію з COVID-19 на окупованій території, а за російськими даними, 25 жовтня в Криму зареєстрували найбільшу добову кількість випадків хвороби за весь час пандемії. Протягом доби на окупованому півострові виявили 655 випадків коронавірусної хвороби, 12 людей померли.

В Севастополі, який з 2014 року теж знаходиться під російською окупацією, захворюваність також рекордна - 328 нових випадків та 15 смертей.