У “жовтій” зоні залишаються лише чотири регіони України, – МОЗ

"Червоними" є шість областей.

Станом на неділю, 24 жовтня “жовтий” рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусу встановлено лише у чотирьох регіонах України.

Так передбачено в оновлених даних Міністерства охорони здоров’я.

Це: Вінницька, Закарпатська, Кіровоградська і Полтавська області.

“Червоними” є Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська і Херсонська області.

Всі інші регіони – у "помаранчевій" зоні.

Нагадаємо, Рівненська та Миколаївська області перейдуть до "червоної" зони карантину з 26 жовтня.

На Буковині карантинні обмеження посилили від неділі, 24 жовтня.

Раніше Київська міська комісія ТЕБ та НС визначила, які умови карантину діятимуть в українській столиці після переходу в "червону" зону.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зі свого боку заявив, що уряд не планує вводити повний локдаун по всій країні та зупиняти економіку.