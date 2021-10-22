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Київ визначив умови карантину, які почнуть діяти після переходу міста в "червону" зону

Громадський транспорт продовжить працювати, але, можливо, тільки для вакцинованих.

Київ визначив умови карантину, які почнуть діяти після переходу міста в "червону" зону
Фото: Макс Требухов

Київська міська комісія ТЕБ та НС визначила, які умови карантину діятимуть в місті після переходу в "червону" зону.

Про це повідомила пресслужба мера Києва Віталія Кличка.

Заклади харчування, готелі, установи і заклади соціального захисту, спортзали і фітнесцентри зможуть працювати тільки за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату.

Такі ж умови - для всіх масових заходів.

Дозволяється проведення спортивних заходів без глядачів.

За словами Кличка, громадський транспорт продовжить роботу в звичному режимі за умови дотримання перевезення кількості пасажирів не більш, як передбачено в реєстраційних документах транспортного засобу.

Водночас його перший заступник Микола Поворозник в ефірі "Україна 24" сказав, що в транспорт пускатимуть тільки вакцинованих пасажирів (або пасажирів з негативним тестом на коронавірус). 

Школи закриваються на два тижні, а дитячі садки продовжать роботу в звичному режимі за умови 100% вакцинації усього персоналу. Інші навчальні заклади зможуть працювати, якщо всі працівники отримали сертифікат про повний курс вакцинації від COVID-19.

Нагадаємо, що проте останнім часом ситуація з захворюваністю в столиці України значно погіршилася, і з дня на день місто може опинитися в "червоному" рівні епідемічної небезпеки.

За минулу добу в Києві виявили 1323 хворих на коронавірус, 44 людини померли.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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