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Київ вирішив закрити школи на два тижні з 23 жовтня

Перший тиждень - канікули, другий може бути в форматі дистанційки.

Київ вирішив закрити школи на два тижні з 23 жовтня
Фото: facebook/Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

Київська міська комісія ТЕБ та НС вирішила закрити школи в Києві на два тижні. Осінні канікули почнуться вже з суботи, 23 жовтня, а не з понеділка, як планувалося.

Про це сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі "Україна 24".

"З завтрашнього дня ми відправляємо школи на канікули. Не з понеділка, а з завтрашнього дня, враховуючи показники [захворюваності], вони точно будуть на канікулах перший тиждень, а по другому тижню ми визначимось - чи буде продовження канікул чи дистанційне навчання. Але точно два тижні школи будуть закриті, включаючи перші-четверті класи", - сказав Поворозник.

Дитячі садки продовжать  роботу в звичному режимі за умови 100% вакцинації усього персоналу.

Нагадаємо, що Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендувала почати осінні канікули з 18 жовтня, але міська влада Києва відмовилась це робити, тому що не бачила для цього підстав.

Проте останнім часом ситуація з захворюваністю в столиці України значно погіршилася, і з дня на день місто може опинитися в "червоному" рівні епідемічної небезпеки.

За минулу добу в Києві виявили 1323 хворих на коронавірус, 44 людини померли.

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