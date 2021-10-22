Регламентний комітет підтримав відсторонення нардепки Третьякової від 5 пленарних засідань

Голосувати за це будуть в залі наступного пленарного тижня.

Регламентний комітет Верховної Ради підтримав відсторонення "слуги народу" Галини Третьякової, яка втрапила в скандал через своє висловлювання про смерть колеги з групи "За майбутнє" Антона Полякова.

Водночас комітет відмовився розглядати вимогу депутатів "Євросолідарності" щодо відсторонення Третьякової від очолення комітету соціальної політики. У комітеті зазначили, що це не входить до його компетенції, повідомила народна депутатка Ірина Геращенко ("ЄС") у Facebook.

Це ще не остаточне відсторонення депутатки, а тільки рекомендація. Нардеп Регламентного комітету Павло Фролов у Telegram повідомив, що в залі за це голосуватимуть наступного пленарного тижня без обговорення.

"Регламентний комітет рекомендував парламенту позбавити Галину Третьякову права брати учать у 5 пленарних засіданнях за її висловлювання щодо смерті Антона Полякова (10 членів Комітету - за; 1 - утримався. Усі представники фракції СН підтримали таке рішення Комітету)", – зазначив він.

Нагадаємо, що звістка про смерть Антона Полякова з'явилася вранці 8 жовтня. Офіс генерального прокурора заявив, що він помер внаслідок гострої коронарної недостатності та гострої ішемічної хвороби серця. Пізніше токсикологічна експертиза виявила в його тілі сліди алкоголю і метадону. Поліція розглядає дві версії смерті – природня внаслідок хвороб та отруєння, як самостійне, так і сторонніми особами.

У день смерті Польякова Третьякова прокоментувала смерть колеги в партійному чаті словами "одним ворогом менше". На зауваження колег по парламенту вона заявила про "наступ на свободу слова".

На тлі скандалу депутати почали вимагати її відсторонення від пленарних засідань, а також зняття з посади очільниці комітету. Однак голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає малоймовірним відсторонення Третьякової з посади голови соціального комітету.

Потім Третьякова на запитання журналістів про те, чи вона жалкує про свої слова, сказала, що це – "відносна категорія".

"Я подумаю над цим... Є регламент, де чітко написано, що для того, щоб відсторонили, потрібно виступити у парламенті. Ми не відсторонюємо народних депутатів, які отут в дверях людей "скотиняками" називали. Це ж теж образа. Ми не відсторонюємо народних депутатів, які тут висловлюють дієслова, що хтось в залі "тявкає та верещить". Подивіться на стенограми, які образи", – зазначила Третьякова.