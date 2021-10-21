​Стефанчук: ходити на телеефіри треба, коли є що сказати про результати роботи

"Це таке додаткове навантаження для тих, хто більше любить цей "ярмарок марнославства"".

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що йому ніхто не вказує, в ефірах яких телеканалів брати участь.

Про це він розповів на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Мені ніхто ніколи ніде не вказував, на які ефіри ходити, на які не ходити", - сказав Стефанчук, коментуючи заяви низки телеканалів про тиск на них з боку Офісу президента та партії "Слуга народу" у виборі учасників програми.

Він також зазначив, що сам рідко бере участь у телеефірах.

"Я не дуже часто з'являюся на ефірах, тому що вважаю, що рутинна робота депутата має бути щоденною, а ходити по ефірах - це таке додаткове навантаження для тих, хто більше любить цей ярмарок марнославства", - пояснив Стефанчук.

За словами голови парламенту, ходити на ефіри треба тоді, коли є що сказати про результати своєї роботи.

Нагадаємо, 20 жовтня журналістка Мирослава Барчук, яка веде суспільно-політичне токшоу "Зворотний відлік" на телеканалі "UA: Перший", звинуватила Офіс президента в тиску.

За словами журналістки, 11 жовтня з Офісу президента надійшов ультиматум, щоб у програмі були присутні двоє "слуг" або не прийде жоден. Через тиждень з’явився інший ультиматум: двоє "слуг" прийдуть на ефір лише за умови, якщо редакція відмовить раніше запрошеному позафракційному депутату Гео Леросу. Її слова підтвердив інший ведучий програми Павло Казарін.

Президент Володимир Зеленський назвав заяву журналістів "хайпом".