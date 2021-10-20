Ведучі токшоу на "UA:Перший" звинуватили Офіс президента в тиску

Журналістка Мирослава Барчук, яка веде суспільно-політичне токшоу "Зворотний відлік" на телеканалі "UA: Перший", звинуватила Офіс президента в тиску. Це сталося після того, як прихильний до чинної влади Сергій Лещенко опублікував відеоблог з критикою шоу.

Барчук у відповідь, не називаючи імені Лещенка, заявила про нападки зі сторони "обслуговуючого персоналу Андрія Єрмака".

"Я б не зважала на це інформаційне кілерство від анонімних телеграм-каналів і колишніх журналістів, якби вони не були симптомом набагато серйознішої проблеми. По-перше, Офіс президента давно і жорстко контролює присутність на ефірах народних депутатів від фракції «Слуга народу». Кандидати на ефіри узгоджуються з контактною особою Михайла Подоляка в ОП... По-друге, останнім часом ОП висуває нашій редакції умови і ставить ультиматуми щодо присутності «слуг народу» на ефірах", - написала Барчук у фейсбуку ввечері 19 жовтня.

За словами журналістки, 11 жовтня з Офісу президента надійшов ультиматум, щоб у програмі були присутні двоє "слуг" або не прийде жоден. Через тиждень з’явився інший ультиматум: двоє "слуг" прийдуть на ефір лише за умови, якщо редакція відмовить раніше запрошеному позафракційоному депутату Гео Леросу.

Барчук нагадала, що у 2010 році "регіоналка" Ганна Герман так само "визначала гостей на каналах, потім ведучих цих каналів".

"Потім просто забирали ліцензії в опозиційних телеканалів, а потім сталася катастрофа. Тому я закликаю колег не піддаватись тиску і вголос говорити про випадки тиску і шантажу. Також закликаю народних депутатів від «Слуги народу» не брати участі у цьому шантажі", - заявила Барчук.

Її слова підтвердив інший ведучий програми Павло Казарін.

"«Колишній журналіст», який тепер захищає владу від медіа, - це Сергій Лещенко. Сергій записав відео, в якому звинуватив "Зворотний вiдлiк" в тому, що ми не покликали на ефір представників монобольшості. Сергій збрехав. Ми звали «слуг», але вони стали нав'язувати нам свій «стоп-лист». Ми визнали це тиском на редакцію, відмовилися грати за такими правилами і сказали про це на самому початку програми. Натомість Сергій відмовлятися не став. Тепер він захищає Офіс президента і правлячу партію. Чудова відданість. Піховшек б вами пишався", - написав Казарін у фейсбуку.

У своєму блозі Лещенко заявив, що "Зворотний відлік" не дотримується балансу думок. "У студії не було жодного представника тієї сили, на адресу якої були всі претензії. Не було ні представника влади, ні Слуг народу, нікого не було", - обурюється він у відео, яке опубліковане на Youtube-каналі Лещенка.

Нагадаємо, що "UA: Перший" є державним каналом і фінансується з бюджету.