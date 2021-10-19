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Проєкт Подільського мосту подорожчав через нові тунелі та з'їзди - заступник голови КМДА

Проєкт робили більше 5 років тому. Київ

Проєкт Подільського мосту подорожчав через нові тунелі та з'їзди - заступник голови КМДА
На Подольском мосту начали монтировать тротуарные консоли
Фото: tov-tob.livejournal.com

В оновленому проєкті Подольсько-Воскресенського мостового переходу з’явилися нові об'єкти. Також на вартість будівництва вплинули здороження будівельних матеріалів, підвищення зарплат в Україні та низка інших причин. Про це заявив в інтерв’ю LB заступник Віталія Кличка Олександр Густєлєв. 

«Що стосується вартості об'єкту, є низка причин для здорожчання. Проєкт робили більше 5 років тому. Наразі його відкоригували з урахуванням потреб постійно зростаючої кількості мешканців лівого берега. Зокрема, буде побудовано ще один з'їзд та заїзд на міст з житлового масиву Троєщина, на вул. Бальзака. Таким чином мешканці лівого берега матимуть більш зручне сполучення мостом. Також передбачене подальше будівництво тунелів Подільсько-Вигурівської лінії. Нагадаю, що у складі будівництва мостового переходу вже влаштовані в основних конструкціях 3 станції майбутньої 4-ої гілки метрополітену», - розповів Густєлєв. 

Другою причиною здороження проєкту він назвав зміни будівельних норм. 

«За цей час набули чинності нові державні нормативи будівництва (ДБН та ДСТУ), що підвищують вимоги до будівництва, а відтак – кінцеву вартість мосту», - зазначив заступник голови КМДА.

Також,за його словами, на вартість робіт вплинуло підвищення зарплат в Україні, і зокрема в будівельній галузі. Крім того, останнім часом спостерігається зростання цін на будівельні матеріали. 

Як повідомлялося, 13 жовтня Київська міська державна адміністрація своїм розпорядженням №2152 затвердила новий проєкт будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро у місті Києві. Згідно з кошторисом, вартість будівництва зросла з 11,2 до 19,9 млрд грн. 

Раніше мер Києва Віталій Кличко поставив жорстку вимогу до кінця року відкрити автотранспортне сполучення по Подільсько-Воскресенському мосту.

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