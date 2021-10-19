Буймістер виключили з фракції "Слуга народу"

Народну депутатку Людмилу Буймістер виключили зі складу фракції "Слуга народу". Вона обиралася за мажоритарним округом, а не за партійним списком, тож не втратить мандат.

Про виключення депутатки з президії парламенту зачитав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Учора фракція "Слуга народу" на засіданні ухвалила рішення ініціювати виключення зі свого складу народної депутатки Людмили Буймістер.

Буймістер не голосувала за президентський законопроєкт про деолігархізацію в обох читаннях та не підтримувала відкликання з посади голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Питання можливого виключення Буймістер з рядів "слуг" постало ще в липні, коли голосували за антиолігархічний законопроєкт у першому читанні. Тоді депутатка сказала, що готова вийти з фракції за власним бажанням.

Про те, що фракція може попрощатися з депутатами, які не голосувати за законопроєкт про олігархів, у "Слузі народу" попереджали ще до розгляду документа.