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Арахамія вважає малоймовірним відсторонення Третьякової з посади голови соціального комітету

"Вам тільки, бачите, висловлювання, а потрібно ж бачити й роботу". 

Арахамія вважає малоймовірним відсторонення Третьякової з посади голови соціального комітету
Фото: Facebook /Alexandr Senko

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає малоймовірним відсторонення з посади голови соціального комітету нардепки Галини Третьякової, яка потрапила в скандал через свій коментар щодо смерті Антона Полякова (фракція "За майбутнє").

Арахамія додав, що готовий повторно підписати листа до регламентного комітету щодо відсторонення Галини Третьякової від 5 пленарних засідань, якщо перший загубився. 

"Ми направляли і будемо. Якщо зараз вони не знайдуть, я одразу ж готовий повторити цю процедуру і надати. Щоб не було спекуляцій на тему, що хтось там втратив листа", – зазначив він.

На питання про те, чи можливе зняття з посади глави комітету, Арахамія відповів: "Мені здається, що ні. Було висловлювання, є покарання, яке визначене регламентом (тимчасове відсторонення від пленарних засідань. – Ред). Треба це покарання на неї накласти".

Як приклад недоцільності відкликання з комітету він навів нардепа ОПЗЖ Іллю Киву, якого за всі його висловлювання не збираються позбавляти членства в комітеті. 

"Для мене позиція, я вам сказав, яка – це дуже важкий комітет. Є відомі, яскраві особистості в цьому комітеті. Там і Юлія Володимирівна, і пані Королевська – це важкий комітет. Насправді в ньому працювати не так легко. Завжди в соціальному комітеті які питання – всі хочуть соціальних благ, це коштує мільярди гривень... А треба якимось чином ввести в державний бюджет – це важка робота. Вам тільки, бачите, висловлювання, а потрібно ж бачити й роботу", – вважає Арахамія.

Нагадаємо, що народна депутатка "Слуги народу" Галина Третьякова прокоментувала смерть колеги Антона Полякова в партійному чаті словами "одним ворогом менше". На зауваження колег по парламенту вона заявила про "наступ на свободу слова". 

На тлі скандалу депутати почали вимагати її відсторонення від пленарних засідань, а також зняття з посади очільниці комітету. 

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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