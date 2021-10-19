Колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що нині він є членом фракції "Слуга народу". Втім депутат допускає, що його можуть виключити з неї. Про це він розповів журналістам у кулуарах парламенту.

Депутат також заявив, що зі "слугами народу" у Верховній Раді та Офісі президента нібито проводили розмову щодо його відкликання з посади спікера парламенту.

"З ними говорили, чи тут, чи в Офіс президента запрошували. Зі всіма так говорили, що люди досі не можуть відійти", – зазначив він.

Щодо свого членства у фракції Разумков пояснив, що він перестав бути частиною СН через вимогу Регламенту щодо позафракційності президії Верховної Ради.

"Ситуація наступна – свого часу 29 серпня я вступив у фракцію "Слуга народу". Згідно Регламенту Верховної Ради, голова, перший заступник і заступники не входять до складу будь-якої фракції. Але якихось додаткових документів, заяв про виключення, фракція не приймала рішення про виключення – такого не було. Тому після завершення своєї каденції я автоматично повертаюсь до фракції", – заявив він.

Разумков додав, що написав листа главі фракції СН Давиду Арахамії щодо цього. Ексспікер також прокоментував можливість створення власної групи депутатів. Він сказав, що зараз "матиме більше часу", щоб переконувати нардепів повернутися до програмних обіцянок 2019 року.

На сайті парламенту Дмитро Разумков вказаний як позафракційний депутат.

Нагадаємо, що голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що його фракція навряд чи прийме Дмитра Разумкова до свого складу після відкликання з посади голови Верховної Ради. За його словами, партія також може розглянути можливість позбавлення Разумкова мандату.

Голова фракції "слуг" Давид Арахамія також сказав, що політсила визначатиметься щодо позбавлення Дмитра Разумкова мандата народного депутата.