Ексдержсекретар США Колін Павелл помер від коронавірусу
Ексдержсекретар США Колін Павелл помер від коронавірусу
МОЗ попередило, що "червона" зона не обмежиться п'ятьма областями
МОЗ попередило, що "червона" зона не обмежиться п'ятьма областями
Експосол України в Естонії загинув, упавши зі сходів на дачі
Експосол України в Естонії загинув, упавши зі сходів на дачі
FТ: Китай випробував гіперзвукову ракету, яка перед ураженням цілі облетіла всю планету
FТ: Китай випробував гіперзвукову ракету, яка перед ураженням цілі облетіла всю планету
Керівник податкової Євген Олейніков: "Коли побачимо, що і скільки, гарантую, я цих хлопців оптом і в роздріб здам у прокуратуру"
Керівник податкової Євген Олейніков: "Коли побачимо, що і скільки, гарантую, я цих хлопців оптом і в роздріб здам у прокуратуру"
Торговельна мережа Lidl готується зайти на український ринок
Торговельна мережа Lidl готується зайти на український ринок
У Кривому Розі знайдено мертвим рідного брата загиблого мера Костянтина Павлова
У Кривому Розі знайдено мертвим рідного брата загиблого мера Костянтина Павлова
Стала відома планована дата поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в супертяжах
Стала відома планована дата поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в супертяжах
Разумков заявив, що законопроєкт про олігархів має підписувати він, Стефанчук заперечує (оновлено)
Разумков заявив, що законопроєкт про олігархів має підписувати він, Стефанчук заперечує (оновлено)
ГоловнаПолітика

Рішення ЄС про виключення України із "зеленого" списку не скасовує безвіз, - МЗС

Тимчасові обмеження запроваджують лише задля протидії поширенню коронавірусу.

Рішення ЄС про виключення України із "зеленого" списку не скасовує безвіз, - МЗС
Фото: EPA/UPG

У Міністерстві закордонних справ пояснили ситуацію щодо можливого виключення України зі списку країн "зеленої" зони через погіршення ситуації з коронавірусом.

Речник українського МЗС Олег Ніколенко запевнив, що навіть якщо таке рішення буде ухвалено, безвізовому режиму це нічим не загрожує.

"Важливо розуміти, що в разі ухвалення, рішення ЄС про виключення України із “зеленої зони” не скасовує безвіз, воно лише вводить тимчасові обмеження на несуттєві (туристичні) поїздки задля протидії поширенню коронавірусної хвороби. Рішення так само може бути пізніше переглянуте під час наступного оновлення списку в разі, якщо епідемічна ситуація покращиться", - пояснив речник МЗС.

Він додав, що в разі ухвалення рішення ЄС не встановлює автоматично нові правила перетину кордону, а лише надає рекомендацію державам-членам Євросоюзу. Остаточне рішення про дозвіл чи обмеження того чи іншого типу поїздок громадян України кожна держава-член ЄС ухвалює окремо на національному рівні.

"Досвід деяких наших сусідів, які у попередні тижні вже були виключені із “зеленого списку” ЄС, демонструє, що не слід очікувати тотального закриття кордонів як торік", - зазначив Ніколенко.

Учора кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк повідомив, що ЄС планує виключити Україну з списку країн "зеленої зони". Наша країна перебувала у списку країн, громадянам яких можна подорожувати до країн ЄС без ковідних обмежень. Однак "сплеск кількості випадків останнім часом означає, що країна більше не залишатиметься у переліку”.

Нагадаємо, що за минулу добу в Україні зафіксовано 538 пов’язаних із ковідом смертей. Це найвищий добовий показник смертності з початку пандемії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також