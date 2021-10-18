Україна подала заявку на проведення Всесвітньої виставки "Експо-2030"

Сьогодні, 18 жовтня, Надзвичайний та Повноважний Посол України у Франції Вадим Омельченко урочисто передав Генеральному Секретарю Міжнародного бюро виставок Дімітрію Керкенцесу заявку уряду України на участь у відборі країни-кандидата на проведення Всесвітньої виставки «Експо-2030». Про це повідомляється на сторінці Посольства України у Франції у фейсбуці.

Фото: facebook/Ambassade d'Ukraine en France

"Від нашої держави цю особливу місію взяла на себе Одеса – перлина на березі Чорного моря, один із ключових економічних та історико-культурних центрів України. Дякуємо за співпрацю і просування цього надважливого іміджевого проекту усій ініціативній команді Odessa EXPO 2030, Офісу Президента України та Одеській обласній державній адміністрації", - йдеться у повідомленні.

У посольстві зазначили, що Україна має високі шанси на перемогу.

Нагадаємо, «Експо» – одна з найпрестижніших виставок у світі, на яких країни-учасниці демонструють унікальність своїх культур, економічний і науково-технічний потенціал.