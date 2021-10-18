Кличко ініціював повернення районних рад у Києві

Мер Києва Віталій Кличко ініцюює розгляд міською радою питання щодо створення районних рад у столиці.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Прошу всі фракції та кожного окремого депутата Київради проявити мудрість та мужність при вирішенні цього питання. Нагадаю, районні ради у киян забрав режим Януковича у 2010 році, і до сьогодні базове місцеве самоврядування в Києві не було повернуто. Отже це рішення не лише актуальне, але і «перезріле»", - написав Кличко.

Він зазначив, що сьогодні політики та посадовці намагаються контролювати Київ, хоча це мають робити кияни.

"Саме тому повернення до районних рад – це посилення децентралізації, яку згортають останнім часом. Повернення райрад – це європейський шлях розвитку столиці на противагу спробам згорнути децентралізацію", - наголосив мер.

Кличко також пояснив, для чого киянам потрібні районні ради. По-перше, вважає мер, Київ - занадто велике місто, щоб мешканці могли особисто знати свого депутата. А з поверненням районних раз депутати зможуть більш оперативно реагувати на проблеми киян.

"По-друге, більше представництва – більше прозорості. Київська влада вже сьогодні є лідером серед усіх міст по прозорості роботи – ми перші повністю відкрили детальну інформацію про бюджет міста через онлайн сервіс «Відкритий бюджет», всі закупівлі ми проводимо через сервіс «ProZorro», за що місто навіть отримало відзнаку. Але демократії та прозорості багато не буває. Запровадження районних рад дозволить киянам розуміти на що і як витрачаються бюджет в їх районі, та впливати на це", - зазначив Кличко.

По-третє, додав мер більше депутатів - не означає більше витрат. Всі депутати районних рад будуть працювати на громадських засадах, тобто без заробітної платні. Так само як і депутати міської ради.

"Ці та інші аргументи розуміють кияни, адже за даними різних опитувань громадської думки біля 70% киян хочуть повернути районні ради. До голосу киян мають прислухатися і центральна влада і депутати Київської міської ради", - резюмував Кличко.

Нагадаємо, 2 жовтня в центрі столиці відбулася акція "Марш за Київ", присвячена приверненню уваги до проблем міста. Серед іншого, учасники маршу вимагали повернути районні ради.

У вересні 2019 року депутати від фракції "Слуга народу" запропонували повернути в Києві районні ради і розділити посаду мера і голови Київської міської державної адміністрації.