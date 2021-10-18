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Медведчук заявив, що не має російського громадянства і не хоче, щоб його міняли в Росію

"Президенту не варто обтяжувати себе розглядом питання про обмін".

Медведчук заявив, що не має російського громадянства і не хоче, щоб його міняли в Росію
Фото: Lb.ua

Депутат Верховної Ради Віктор Медведчук (ОПЗЖ) заявив, що не має російського громадянства і не хоче, щоб його міняли в Росію.

Про це йдеться у його коментарі на слова президента Володимира Зеленського про те, що Медведчука можуть обміняти в Росію, якщо у нього є російське громадянство.

"У мене не було і немає іншого громадянства, крім українського. Я громадянин України. Президенту не варто обтяжувати себе розглядом питання про обмін. Ця ідея неспроможна, і вона мене абсолютно не цікавить", - сказав Медведчук, який є кумом президента РФ Володимира Путіна.

Депутат знаходиться під домашнім арештом одразу в двох кримінальних справах.

У серпні правоохоронці завершили розслідування проти Медведчука та депутата Тараса Козака у "кримській" справі. Їх збираються судити за обвинуваченням в замаху на незаконний видобуток нафти та газу на тимчасово окупованій території АР Крим.

8 жовтня Медведчуку повідомили про нову підозру в кримінальній справі, яка стосується примушування України купувати вугілля з шахт ОРДЛО в 2014-2015 роках.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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