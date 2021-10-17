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Екснардеп Онищенко отримав російське громадянство

В Україні Онищенкові закидають створення "газової схеми".

Екснардеп Онищенко отримав російське громадянство
Фото: jetsettler.ua

Колишній депутат Верховної Ради України Олександр Онищенко, який переховується від українського правосуддя за звинуваченням в корупції, отримав громадянство Росії.

За словами екснардепа, він набув російське громадянство наприкінці минулого року, повідомляє "Бабель".

"Я тільки отримав за спортом. Виступаю за збірну Росії зараз", - сказав екснардеп.

Також Онищенко спростував інформацію ЗМІ про те, що начебто продає свою віллу у Німеччині. Екснардеп пояснив, що це не вілла, а спортивний комплекс, який він очолює.

"Я там тільки директор і менеджер. Був мій, я продав його у 2019 році. Зараз тут збірна Росії тренується. Російські інвестори купили", - пояснив він.

У неділю член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко з посиланням на журналіста Deutsche Welle Євгена Тейзе повідомив, що Онищенко за 19 мільйонів євро продає свою віллу в Німеччині, придбану у 2014 році. У 2016 році Спеціалізована антикорупційна прокуратура домагалася арешту цієї нерухомості, однак суд відмовив їй у цьому.

За словами журналіста, після втечі з України Онищенко переоформив цей маєток на російську модель, а цього року, після отримання громадянства Росії, повернув собі права на цю нерухомість.

Окрім політики, Онищенко відомий тим, що професійно займається кінним спортом і навіть брав участь у Олімпійських іграх 2008 і 2012 років.

Виступати у російських змаганнях Онищенко почав з 2021 року.

Фото: Федерація кінного спорту Росії

Нагадаємо, Онищенкові в Україні закидають створення "газової схеми", учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року незаконно заробили понад 1,6 млрд гривень на реалізації природного газу.

У грудні 2019 року Онищенка затримали в Німеччині, але наприкінці травня 2020 року німецький суд відхилив прохання України про екстрадицію ексдепутата. У травні минулого року Німеччина відмовила Онищенкові в притулку і попросила виїхати.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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