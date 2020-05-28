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Германия отказала Онищенко в убежище и попросила уехать

Если решение подтвердит суд, Онищенко останется уехать в Россию.

Германия отказала Онищенко в убежище и попросила уехать
Фото: detector.media

Федеральное ведомство миграции и беженцев Германии отказало бывшему депутату Верховной Рады Александру Онищенко в политическом убежище и призвало его немедленно покинуть страну.

Об этом пишет DW со ссылкой на пресс-службу Высшего земельного суда Ольденбурга.

27 мая этот суд отказал Украине в выдаче Онищенко, после чего депутата выпустили из следственного изолятора, где провел почти полгода. Сейчас Онищенко, обвиняемый в многомиллионных газовых махинациях, находится в своем имении в земле Нижняя Саксония, рассказал адвокат украинца Доминик Клаук.

Онищенко уже обжаловал в суде города Оснабрюк отказ в убежище. Он также подал ходатайство на разрешение остаться в Германии на период судебного разбирательства. "Александр Онищенко хочет остаться в Германии", - сказал адвокат. 

Если все же Германия откажет экс-депутату Верховной Рады в приюте, у него остается возможность поехать в Россию, гражданином которой он является, подтвердил адвокат.

Напомним, Онищенко в Украине вменяют создание "газовой схемы", участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года незаконно заработали более 1,6 млрд гривен на реализации природного газа.

В "газовой схеме" замешаны несколько десятков человек. Руководителями преступной группировки, кроме самого депутата, считаются его мать Инесса Кадырова и бизнесмен Валерий Постный.

3 декабря 2019 года Онищенко был задержан в Германии, но в конце мая 2020 года немецкий суд отклонил просьбу Украины об экстрадиции экс-депутата.

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