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САП проверит наличие российского паспорта у экс-нардепа Онищенко

Рассмотрение "газового дела" отложено до мая. 

САП проверит наличие российского паспорта у экс-нардепа Онищенко
Александр Онищенко

Специализированная антикоррупционная прокуратура проверяет информацию о возможном наличии российского паспорта у бывшего народного депутата Александра Онищенко, который подозревается в так называемом газовом деле. Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на главу САП Назара Холодницкого.

"Вчера мы уже из СМИ узнали, сейчас проверяем по своим каналам процессуальным, что у него, оказывается, российский паспорт все это время был", – отметил Холодницкий.

Глава САП добавил, что дело Онищенко отложено до мая в связи с необходимостью передачи повестки в Германию.

Напомним, по версии следствия, Онищенко создал преступную организацию, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года незаконно заработали более 1,6 млрд грн на реализации природного газа. В результате таких действий ПАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") был нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

В "газовой схеме" замешаны несколько десятков человек. Руководителями преступной группировки, кроме самого депутата, считаются его мать Инесса Кадырова и бизнесмен Валерий Постный.

3 декабря Онищенко был задержан в Германии, затем стало известно, что решения об экстрадиции он будет ждать под стражей

21 января Высший антикоррупционный суд разрешил заочно рассматривать дело о "газовой схеме", в организации которой подозревают экс-нардепа Александра Онищенко. 

11 февраля адвокат Онищенко сообщил, что его подзащитный попросил предоставить убежище в Германии. 

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