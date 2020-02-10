Суд избрал меру пресечения двум причастным к стрельбе в Мукачево

Они арестованы на два месяца под залог в 315 тыс. гривен.

Двое подозреваемых в посягательстве на жизнь полицейских в Мукачево Закарпатской области арестованы на два месяца с возможностью выйти под залог в 315 тысяч гривен каждому.

Соответствующее решение вынес Ужгородский районный суд 10 февраля, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Mukachevo.net называет имена подозреваемых. Это задержанные во время спецоперации на посту полиции в Нижних Воротах Евгений Дребитко и Игорь Смоляр.

Напомним, утром 7 февраля в Мукачево произошла стрельба. Водители двух автомобилей стреляли друг в друга, после чего обе машины скрылись в неизвестном направлении. Сообщалось, что ранения получили два местных жителя 24 и 40 лет. По данным СМИ, один из пострадавших - бизнесмен Артур Пашкуляк, его доставили в реанимацию, другой - его охранник.

На следующий день после стрельбы глава МВД Арсен Аваков отреагировал на просьбу горсовета и отправил в Мукачево спецназ и Нацгвардию. Власти города считают, что причиной регулярных криминальных "разборок", является "профессиональная слабость и крайне низкая активность полиции".

Вечером 8 февраля при въезде в Закарпатскую область спецназовцы задержали семерых человек - лидера и членов преступной группировки, которые, согласно информации полиции, "планировали установить контроль над регионом". При задержании лица, которые находились в автомобилях, оказали вооруженное сопротивление и пытались скрыться с места происшествия.

Во время задержания водитель Mercedes Benz, 41-летний житель Мукачево, и водитель внедорожника Toyota, 40-летний житель Винницкой области, сопротивлялись полицейским и пытались совершить на них наезд.

По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ст. 348 (посягательство на жизнь правоохранителя) Уголовного кодекса.

В салонах внедорожников находились еще пять человек. Во время осмотра автомобилей полицейские обнаружили автомат и два пистолета.