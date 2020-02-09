Гончарук сообщил об увольнении "одиозных лесоводов" в Харьковской и Закарпатской областях

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил об увольнении руководителя Закарпатского управления лесного и охотничьего хозяйства Валерия Мурги и директора госпредприятия "Гутянское лесное хозяйство" в Харьковской области Виктора Сысы.

"Очищаем лесную отрасль от коррупции - уволены одиозные лесоводы в Харьковской области и Закарпатье", - написал он в фейсбуке.

Согласно сообщению, по поручению главы правительства в Гослесагентстве происходит полный аудит деятельности, "а самое главное - начался процесс вычищения отрасли от коррупционеров".

"Уволен руководитель Закарпатского управления лесного и охотничьего хозяйства Валерий Мурга - многочисленные жалобы на него подтвердились, поэтому его уволили в первую очередь среди областных руководителей. Так же впечатляющими оказались результаты проверки ГП "Гутянское лесное хозяйство" в Харьковской области, которое возглавлял Виктор Сыса, который также уже уволен" - рассказал премьер.

По данным Гончарука, объемы незаконных рубок на ГП "Гутянское лесное хозяйство" оценены в 32 млн убытков. Долги предприятия составляют 30 млн гривен. При этом предприятие подавало фиктивные сведения об идеальном финансовом состоянии и осуществляло закупку транспортных средств без согласования с Гослесагентством.

Гончарук подчеркнул, что вся эта информация передана в правоохранительные органы.

Он также сообщил, что в начале февраля запущена торговля всей необработанной древесиной на электронных аукционах. Премьер напомнил, что осенью был запущен онлайн-реестр заготовки древесины и электронная карта рубок.

Напомним, что Сыса стал известен в июле после совещания президента Владимира Зеленского в Харькове. Главе государства доложили, что Сыса якобы контролирует незаконные вырубки в области, и Зеленский прямо во время совещания звонил директору лесхоза и пригласил его в Офис президента.

После визита Зеленского ГБР заинтересовалось вырубкой леса в Харьковской области. 30 октября он был задержан на 100 тыс. долларов взятки детективу НАБУ. 5 ноября вышел под залог 5 млн гривен.