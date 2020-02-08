В Киеве с 10 февраля на неопределенный срок закроют две полосы на мосту Патона

Будут открыты три полосы на правый берег и две полосы на левый.

В Киеве с понедельника, 10 января, на неопределенный срок закроют две полосы на мосту Патона через Днепр.

На сайте столичной мэрии говорится, что это связано с обследованием моста специалистами Украинского института стальных конструкций имени Шимановского. Они должны определить остаточный ресурс сооружения и составить рекомендации по дальнейшей эксплуатации моста.

На время обследования и в дальнейшем для снижения давления на конструкции будет ограничено движение крайними правыми полосами.

"Для движения автотранспорта будет открыто три полосы в направлении правого берега и две полосы в направлении левого берега. Кроме того, движение грузового транспорта по мосту будет запрещено", - сообщил заместитель мэра Николай Поворозник.

Он напомнил, что с 20 января на мост перестали пускать троллейбусы длиной 18 метров. На маршрутах №50 и №43 сейчас выходят только короткие троллейбусы до 11 м.

Напомним, что в 2019 году стало известно о том, что Институт стальных конструкций имени Шимановского признал состояние моста Патона критическим.

Мост Патона через Днепр был введен в эксплуатацию в 1953 году и был крупнейшим в мире цельносварным мостом, у которого все швы, включая и монтажные, выполнены с помощью автоматической сварки. Это важнейшая транспортная артерия Киева, которая соединяет центр города с крупными левобережными жилмассивами.