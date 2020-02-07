Кабмин: цена на газ для населения за год снизилась на 25%

Кабинет министров подсчитал, что цена на газ для населения за год (январь к январю) снизилась на 25%.

Об этом в ходе часа вопросов к правительству заявил министр энергетики Алексей Оржель, передает корреспондент LB.ua.

"Как нам удалось решить вопрос с ценой на газ? Действительно, были большие риски того, что нам не удастся подписать договор на транспортировку территорией Украины газа. Как результат - вышло", - заявил он.

Оржель подчеркнул, что это позволило "обеспечить уменьшение цены на газ для наших потребителей в соотношении январь к январю на 25%".

"Нужно говорить честно, что есть и другие факторы, влияющие на конечный тариф. Есть необходимость инвестиционных вложений в инфраструктуру, есть значительная изношенность инфраструктуры и основных фондов. Но мы все-таки, максимально балансируя ситуацию, вкладывали средства для обновления инфраструктуры", - сказал министр.

На уточняющий вопрос депутатов о причинах получения украинцами двух платежек за газ, министр отметил, что это европейская практика, отвечающая Третьему энергетическому пакету.

"Это разделение на разные услуги. Есть инфраструктурная составляющая тарифа, а есть товарная составляющая тарифа. Регулятор принимал такое решение", - сказал Оржель.

"Дело в том, что для того, чтобы была постоянная возможность получать услугу газоснабжения, чтобы было давление в сетях, чтобы были ремонтные бригады и обслуживающий персонал, нужно платить деньги. Не может оно постоянно быть в рабочем состоянии, чтобы за это не платили", - пояснил он.

Напомним, что Кабмин во главе с премьером Алексеем Гончаруком представит президенту отчет о своей деятельности 14 февраля.