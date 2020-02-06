В 19 областях Украины задолжали с выплатами субсидий

По информации Счетной палаты, есть риск, что они не будут погашены до конца года.

По состоянию на начало 2020 года в 19 областях Украины была задолженность в выплате субсидий и льгот. Об этом сообщили в пресс-службе Счетной палаты.

Есть риск,что она не будет погашена в этом году, сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан. По его словам, самый большой долг во Львовской области – 7,2 млн грн, в Днепропетровской области – 4,9 млн, в Киевской области – 0,6 млн грн, в Запорожской – 0,5 млн.

"Это свидетельствует об одном – фактическая нужда в таких расходах за счет субвенции не обеспечена.В целом в 19 областях по состоянию на 1 января 2020 по предоставленным льготам и жилищным субсидиям была кредиторская задолженность в сумме 14,6 млн гривен. Кому-то такая сумма в масштабах всей страны будет казаться не значительной. Но есть угроза, что она не будет погашена. А это помощь тем, кто сегодня не может сам оплатить коммунальные услуги из-за значительных тарифов", – сказал Пацкан.

По его словам, риск не погашения задолженности обусловлен тем, что в законе о госбюджете на 2020 год не предусмотрено предоставление этой субвенции местным бюджетам.

Напомним, в декабре премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что все получатели субсидий на протяжении этой зимы ее не потеряют, правила их предоставления меняться не будут. Он также отметил, что "нет проблем со средствами государственного бюджета для этого".

Ранее министр финансов Оксана Маркарова сообщала, что в 2020 году на выплату субсидий предусмотрено 47 млрд гривен, что почти на 9 млрд меньше, чем в 2019 году.