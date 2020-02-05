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Кабмин убрал облсоветы из процедуры передачи месторождений инвесторам

Считается, что это ликвидирует коррупционную составляющую. 

Кабмин убрал облсоветы из процедуры передачи месторождений инвесторам
Фото: EC - Audiovisual Service

Кабинет министров Украины убрал облсоветы из процедуры передачи месторождений инвесторам. Считается, что это ликвидирует коррупционную составляющую в сфере добычи, сообщил в Telegram премьер-министр Украины Алексей Гончарук

"Облсоветы часто отказывали инвесторам, в том числе государственным компаниям, из-за коррупционных мотивов", – сообщил премьер.

Правительство утвердило постановление об ускорении электронных аукционов недропользователей. Ископаемые местного значения будут оставаться в ведении сельских, поселковых, городских и районных советов и объединенных территориальных общин. 

"Отныне инвесторы смогут планировать свою деятельность заранее. Правительство разрешило резервирование земельного участка еще до выставления ее на аукцион", – подытожил Гончарук.

Напомним, в декабре 2019 Львовский областной совет обратился с просьбой к президенту Владимиру Зеленскому не допустить сужение объема полномочий органов местного самоуправления в сфере использования недр. 

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