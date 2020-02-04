Заробитчане перевели в Украину около $12 млрд в 2019, - НБУ

По расчетам Национального банка Украины, по итогам 2019 года украинские трудовые мигранты перевели в Украину около 12 млрд долларов США.

Об этом сообщает hromadske.

"Благоприятную ситуацию на валютном рынке на протяжении почти всего прошлого года определяли стабильно высокие объемы поступлений от трудовых мигрантов (около $12 млрд)", - говорится в сообщении Нацбанка на запрос издания.

В НБУ отмечают, что объемы денежных переводов позволили существенно уменьшить курс иностранных валют в 2019 году. Так, в декабре курс доллара опустился до 23,2 грн - на 5 грн ($0,2) с начала прошлого года.

Вместе с тем, в начале 2020 года курс валют начал расти. Девальвацию гривны в Нацбанке объясняют спросом на валюту среди импортеров и низким объемом продаж валюты экспортерами из-за получения бюджетного возмещения НДС.

За три квартала 2019 года трудовые мигранты перевели в Украину $8,74 млрд, из которых $2,82 млрд составили переводы из Польши.

Объем денежных переводов в Украину от трудовых мигрантов за первое полугодие 2019 года составил 5,54 млрд долларов США.