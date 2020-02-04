Он посетил один из банков-партнеров.

Президент Владимир Зеленский посетил банк-партнер кредитной программы "5-7-9%" для микро-и малого бизнеса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что познакомился там с предпринимателем, который создает "школы робототехники" – инновационные комплексы для детей.

"Для этого проекта он пришел получить заем по нашей программе "Доступные кредиты". И он не единственный: со вчера в этом банке выстраиваются очереди предпринимателей. Кто-то хочет строить, кто-то – обрабатывать дерево, а кто-то открывает ветеринарную больницу", – рассказал президент.

Он высказал надежду, что эта программа стимулирует украинский бизнес не выезжать в другие страны, а тех, кто уже покинул Украину – вернуться.

Зеленский уточнил, что новая кредитная программа работает в четырех банках-партнерах. Узнать о ней больше можно на сайте 5-7-9.gov.ua.

Напомним, суть программы заключается в том, что государство будет компенсировать часть кредитной ставки, чтобы бизнесмен мог получить инвестиционный кредит под 5%, 7% или 9%. Ставка зависит от количества рабочих мест, которые создает предприниматель.