В центре Киева застрелили пластического хирурга
В центре Киева застрелили пластического хирурга
Оржель пообещал отменить платежки за транспортировку газа, чтобы "не раздражать украинцев"
Оржель пообещал отменить платежки за транспортировку газа, чтобы "не раздражать украинцев"
Дубилета заподозрили в "переписи населения" путем умножения цифр Госстата на 0,888
Дубилета заподозрили в "переписи населения" путем умножения цифр Госстата на 0,888
Бабак покинула должность министра, раскритиковав напоследок строительную мафию
Бабак покинула должность министра, раскритиковав напоследок строительную мафию
​Умер украинский режиссер-аниматор Олег Педан
​Умер украинский режиссер-аниматор Олег Педан
Евгений Головаха: "Украинцы впервые осознали, что дружба с Россией – это путь к унижению"
Евгений Головаха: "Украинцы впервые осознали, что дружба с Россией – это путь к унижению"
В Киеве прохожий изувечил припаркованный на тротуаре автомобиль
В Киеве прохожий изувечил припаркованный на тротуаре автомобиль
На этой неделе ожидаются еще несколько кадровых изменений в Кабмине, - источник
На этой неделе ожидаются еще несколько кадровых изменений в Кабмине, - источник
Унижение Европы: путинские методы мифологического реванша
Унижение Европы: путинские методы мифологического реванша
ГлавнаяЭкономикаБизнес

Зеленский сообщил об "очередях предпринимателей" за кредитами 5-7-9% для бизнеса

Он посетил один из банков-партнеров. 

Зеленский сообщил об "очередях предпринимателей" за кредитами 5-7-9% для бизнеса
Фото: Скриншот видео

Президент Владимир Зеленский посетил банк-партнер кредитной программы "5-7-9%" для микро-и малого бизнеса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что познакомился там с предпринимателем, который создает "школы робототехники" – инновационные комплексы для детей. 

"Для этого проекта он пришел получить заем по нашей программе "Доступные кредиты". И он не единственный: со вчера в этом банке выстраиваются очереди предпринимателей. Кто-то хочет строить, кто-то – обрабатывать дерево, а кто-то открывает ветеринарную больницу", – рассказал президент. 

Он высказал надежду, что эта программа стимулирует украинский бизнес не выезжать в другие страны, а тех, кто уже покинул Украину – вернуться. 

Зеленский уточнил, что новая кредитная программа работает в четырех банках-партнерах. Узнать о ней больше можно на сайте 5-7-9.gov.ua. 

Напомним, суть программы заключается в том, что государство будет компенсировать часть кредитной ставки, чтобы бизнесмен мог получить инвестиционный кредит под 5%, 7% или 9%. Ставка зависит от количества рабочих мест, которые создает предприниматель.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также