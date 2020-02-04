​Умер украинский режиссер-аниматор Олег Педан
​Умер украинский режиссер-аниматор Олег Педан
"Свободовец" сломал микрофон бывшему однопартийцу, который ушел к Левченко
"Свободовец" сломал микрофон бывшему однопартийцу, который ушел к Левченко
Бабак покинула должность министра, раскритиковав напоследок строительную мафию
Бабак покинула должность министра, раскритиковав напоследок строительную мафию
Оржель пообещал отменить платежки за транспортировку газа, чтобы "не раздражать украинцев"
Оржель пообещал отменить платежки за транспортировку газа, чтобы "не раздражать украинцев"
Евгений Головаха: "Украинцы впервые осознали, что дружба с Россией – это путь к унижению"
Евгений Головаха: "Украинцы впервые осознали, что дружба с Россией – это путь к унижению"
Унижение Европы: путинские методы мифологического реванша
Унижение Европы: путинские методы мифологического реванша
В Киеве прохожий изувечил припаркованный на тротуаре автомобиль
В Киеве прохожий изувечил припаркованный на тротуаре автомобиль
В центре Киева застрелили пластического хирурга
В центре Киева застрелили пластического хирурга
Разумков после скандала с собакой посоветовал депутатам следить за словами
Разумков после скандала с собакой посоветовал депутатам следить за словами
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Кабмин допустил приватизацию до 50% "Нафтогаза", "УЗ" и "Укрпочты"

Перечень предприятий, запрещенных к приватизации, передан в Раду.

Кабмин допустил приватизацию до 50% "Нафтогаза", "УЗ" и "Укрпочты"
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров Украины утвердил и передал в Верховную Раду законопроект №2831 про перечень из 219 предприятий, запрещенных к приватизации.

По словам первого замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павла Кухты, это обеспечит сохранение таких компаний и предприятий в госсобственности и даст возможность дальнейшего эффективного управления ими.

Все объекты из списка проходили глубокий анализ и были вынесены на обсуждение с профильными центральными органами исполнительной власти.

Всего в перечень вошли три группы объектов.

В первой группе - акционерные общества, в уставном капитале которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть менее 50% + 1 акция и не подлежит приватизации:

  • АО НАК "Нафтогаз Украины";
  • ГАХК "Артем";
  • ОАО "Феодосийская судостроительная компания "Море";
  • ПАО "Завод "Фиолент";
  • ПАО НВО "Киевский завод автоматики";
  • АО "Укрзализныця";
  • АО "Укрпошта";
  • АО "Хартрон";
  • ЧАО "Киев-Днепровское МППЖТ".

Во второй группе - акционерные общества, в уставном капитале которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, составляет 100%, государственные унитарные и казенные предприятия, не подлежащие приватизации – всего 101.

В третьей группе - объекты культуры и спорта, не подлежащие приватизации в количестве 109.

В Кабмине уточнили, что в случае принятия решения о сокращении доли корпоративных прав, принадлежащих государству в уставном капитале АО, доля государственных акций в которых сейчас составляет 100%, а также при преобразовании государственных унитарных предприятий в АО доля корпоративных прав, принадлежащих государству в уставном капитале таких обществ, не может стать менее 50%+ 1 акция и не подлежит приватизации.

Напомним, 2 октября 2019 года депутаты признали утратившим силу закон от 7 июля 1999 года "О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации". В этот список входили более тысячи различных предприятий, многие из которых уже обанкротились, ликвидированы и прекратили существование.

В пояснительной записке отмечалось, что исчерпывающий список имущества и объектов, которые нельзя приватизировать, а также признаки, по которым этого нельзя делать, уже изложены в законе о приватизации государственного и коммунального имущества. 

Несмотря на это Верховная Рада поручила Кабминув течение трех месяцев разработать новый список компаний, которые должны остаться в государственной собственности.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , , , ,
Новости по теме:

Читайте также