Кабмин допустил приватизацию до 50% "Нафтогаза", "УЗ" и "Укрпочты"

Кабинет министров Украины утвердил и передал в Верховную Раду законопроект №2831 про перечень из 219 предприятий, запрещенных к приватизации.

По словам первого замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павла Кухты, это обеспечит сохранение таких компаний и предприятий в госсобственности и даст возможность дальнейшего эффективного управления ими.

Все объекты из списка проходили глубокий анализ и были вынесены на обсуждение с профильными центральными органами исполнительной власти.

Всего в перечень вошли три группы объектов.

В первой группе - акционерные общества, в уставном капитале которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть менее 50% + 1 акция и не подлежит приватизации:

АО НАК "Нафтогаз Украины";

ГАХК "Артем";

ОАО "Феодосийская судостроительная компания "Море";

ПАО "Завод "Фиолент";

ПАО НВО "Киевский завод автоматики";

АО "Укрзализныця";

АО "Укрпошта";

АО "Хартрон";

ЧАО "Киев-Днепровское МППЖТ".

Во второй группе - акционерные общества, в уставном капитале которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, составляет 100%, государственные унитарные и казенные предприятия, не подлежащие приватизации – всего 101.

В третьей группе - объекты культуры и спорта, не подлежащие приватизации в количестве 109.

В Кабмине уточнили, что в случае принятия решения о сокращении доли корпоративных прав, принадлежащих государству в уставном капитале АО, доля государственных акций в которых сейчас составляет 100%, а также при преобразовании государственных унитарных предприятий в АО доля корпоративных прав, принадлежащих государству в уставном капитале таких обществ, не может стать менее 50%+ 1 акция и не подлежит приватизации.

Напомним, 2 октября 2019 года депутаты признали утратившим силу закон от 7 июля 1999 года "О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации". В этот список входили более тысячи различных предприятий, многие из которых уже обанкротились, ликвидированы и прекратили существование.

В пояснительной записке отмечалось, что исчерпывающий список имущества и объектов, которые нельзя приватизировать, а также признаки, по которым этого нельзя делать, уже изложены в законе о приватизации государственного и коммунального имущества.

Несмотря на это Верховная Рада поручила Кабминув течение трех месяцев разработать новый список компаний, которые должны остаться в государственной собственности.