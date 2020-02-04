Кабмин допустил приватизацию до 50% "Нафтогаза", "УЗ" и "Укрпочты"

Кабинет министров Украины утвердил и передал в Верховную Раду законопроект №2831 про перечень из 219 предприятий, запрещенных к приватизации.
По словам первого замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павла Кухты, это обеспечит сохранение таких компаний и предприятий в госсобственности и даст возможность дальнейшего эффективного управления ими.
Все объекты из списка проходили глубокий анализ и были вынесены на обсуждение с профильными центральными органами исполнительной власти.
Всего в перечень вошли три группы объектов.
В первой группе - акционерные общества, в уставном капитале которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть менее 50% + 1 акция и не подлежит приватизации:
- АО НАК "Нафтогаз Украины";
- ГАХК "Артем";
- ОАО "Феодосийская судостроительная компания "Море";
- ПАО "Завод "Фиолент";
- ПАО НВО "Киевский завод автоматики";
- АО "Укрзализныця";
- АО "Укрпошта";
- АО "Хартрон";
- ЧАО "Киев-Днепровское МППЖТ".
Во второй группе - акционерные общества, в уставном капитале которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, составляет 100%, государственные унитарные и казенные предприятия, не подлежащие приватизации – всего 101.
В третьей группе - объекты культуры и спорта, не подлежащие приватизации в количестве 109.
В Кабмине уточнили, что в случае принятия решения о сокращении доли корпоративных прав, принадлежащих государству в уставном капитале АО, доля государственных акций в которых сейчас составляет 100%, а также при преобразовании государственных унитарных предприятий в АО доля корпоративных прав, принадлежащих государству в уставном капитале таких обществ, не может стать менее 50%+ 1 акция и не подлежит приватизации.
Напомним, 2 октября 2019 года депутаты признали утратившим силу закон от 7 июля 1999 года "О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации". В этот список входили более тысячи различных предприятий, многие из которых уже обанкротились, ликвидированы и прекратили существование.
В пояснительной записке отмечалось, что исчерпывающий список имущества и объектов, которые нельзя приватизировать, а также признаки, по которым этого нельзя делать, уже изложены в законе о приватизации государственного и коммунального имущества.
Несмотря на это Верховная Рада поручила Кабминув течение трех месяцев разработать новый список компаний, которые должны остаться в государственной собственности.