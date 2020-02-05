"Слуга народа" планирует в ночь с четверга на пятницу принять закон о рынке земли
"Слуга народа" планирует в ночь с четверга на пятницу принять закон о рынке земли
ПЦУ приняла решение по Филарету
ПЦУ приняла решение по Филарету
Дубилета заподозрили в "переписи населения" путем умножения цифр Госстата на 0,888
Дубилета заподозрили в "переписи населения" путем умножения цифр Госстата на 0,888
Яд ва-Шем извинился за искажение истории Второй мировой войны в пользу СССР на форуме памяти Холокоста
Яд ва-Шем извинился за искажение истории Второй мировой войны в пользу СССР на форуме памяти Холокоста
Визит Эрдогана в Киев. Партнёрство на грани фола
Визит Эрдогана в Киев. Партнёрство на грани фола
Лукашенко рассказал, куда "исчезли" директора всех сахарных заводов Беларуси
Лукашенко рассказал, куда "исчезли" директора всех сахарных заводов Беларуси
Бабак покинула должность министра, раскритиковав напоследок строительную мафию
Бабак покинула должность министра, раскритиковав напоследок строительную мафию
На этой неделе ожидаются еще несколько кадровых изменений в Кабмине, - источник
На этой неделе ожидаются еще несколько кадровых изменений в Кабмине, - источник
Оржель пообещал отменить платежки за транспортировку газа, чтобы "не раздражать украинцев"
Оржель пообещал отменить платежки за транспортировку газа, чтобы "не раздражать украинцев"
ГлавнаяЭкономикаБизнес

"Укрзализныцю" временно возглавил Желько Марчек

Серб с 2016 года работает членом правления железной дороги.

"Укрзализныцю" временно возглавил Желько Марчек
Фото: Александр Рудоманов

Кабинет министров на заседании в среду назначил серба Желько Марчека временно исполняющим обязанности главы правления "Укрзализныци".

Об этом говорится в распоряжении №64-р на сайте Кабмина.

Марчек, член правления "УЗ", будет руководить компанией до назначения в установленном порядке нового главы правления.

Марчек работает в "Укрзализныце" с 2014 года. Сначала он был независимым членом наблюдательного совета, а в июне 2016 года стал членом правления.

В 2013-2014 годах был директор по персоналу группы Starlightmedia, в 2007-2013 годах - директором по персоналу "Днепроспецстали".

Он также принимал участие в проекте реформирования HR-направления в компании "Новая почта".

Почти 13 лет работал в корпорации McDonald’s в Украине, Румынии и Югославии.

Напомним, что глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов был уволен в конце января 2020 года.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также