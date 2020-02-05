"Укрзализныцю" временно возглавил Желько Марчек

Серб с 2016 года работает членом правления железной дороги.

Кабинет министров на заседании в среду назначил серба Желько Марчека временно исполняющим обязанности главы правления "Укрзализныци".

Об этом говорится в распоряжении №64-р на сайте Кабмина.

Марчек, член правления "УЗ", будет руководить компанией до назначения в установленном порядке нового главы правления.

Марчек работает в "Укрзализныце" с 2014 года. Сначала он был независимым членом наблюдательного совета, а в июне 2016 года стал членом правления.

В 2013-2014 годах был директор по персоналу группы Starlightmedia, в 2007-2013 годах - директором по персоналу "Днепроспецстали".

Он также принимал участие в проекте реформирования HR-направления в компании "Новая почта".

Почти 13 лет работал в корпорации McDonald’s в Украине, Румынии и Югославии.

Напомним, что глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов был уволен в конце января 2020 года.