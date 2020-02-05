Глав ОГА будут оценивать по выполнению KPI, – советник премьера Голик

Украинское правительство утвердило ежеквартальную оценку эффективности глав ОГА, или KPI для губернаторов. Об этом сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик.
В качестве целей указаны только те, на которые главы ОГА могут влиять через понятные управленческие действия.
«Согласитесь, показатели, которые были ранее в подобном рейтинге, типа « объем инвестиций на душу населения», имеют мало общего с ОГА и ее главой в принципе. Вот как может глава ОГА влиять на объем инвестиций условного меткомбината? Да никак. Объем инвестиций меткомбината от главы ОГА не зависит никак. Кроме совсем уже клинических случаев», - подчеркнул он.
Вместе с тем Голик перечислил направления, по которым может и должен влиять любой глава ОГА.
«Например, количество детей с особыми потребностями, учащимися в обычных школах. Просто путем создания условий для них в школах. 100%-я доступность зданий, медиатеки, ресурсные комнаты, коррекционные педагоги и т.д», - заявил он.
По словам советника премьера, одной из ключевых KPI для губернаторов будет уровень и качество выполнения задач, связанных с Дорожным Фондом, прежде всего, путем проведения всех процедур заранее и контроля качества.
«Например, в этом году Дорожный Фонд Областными администрациями не выполнен на 10%, т.е. до дорог не дошло 1,4 млрд грн. Более того, есть области, которые не использовали 20-25% Дорожного Фонда. Как можно не использовать деньги на дороги? Только по причине отсутствия банального менеджмента. Или еще один пример: 500 млн грн, потраченных на капитальный ремонт, и 500 млн грн, потраченных на ямочный ремонт, на который следующие 500 млн грн придется тратить ровно через год - это два разных подхода. И выбор какой из них использовать - компетенция исключительно главы ОГА», - подчеркнул Голик.
Еще один важный показатель - среднее количество участников на торгах в ProZorro, проводимых ОГА.
«Предлагались и более жесткие KPI, которые государственная машина пока боится признавать важными и делать официальными. Тем не менее, скоро будут известны первые результаты оценки глав ОГА по утвержденным KPI» , - отметил Юрий Голик.
Ранее Юрий Голик заявил, что губернаторы получат ключевые показатели эффективности.