Глав ОГА будут оценивать по выполнению KPI, – советник премьера Голик

В качестве целей указаны только те, на которые главы ОГА могут влиять через понятные управленческие действия.

Украинское правительство утвердило ежеквартальную оценку эффективности глав ОГА, или KPI для губернаторов. Об этом сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

В качестве целей указаны только те, на которые главы ОГА могут влиять через понятные управленческие действия.

«Согласитесь, показатели, которые были ранее в подобном рейтинге, типа « объем инвестиций на душу населения», имеют мало общего с ОГА и ее главой в принципе. Вот как может глава ОГА влиять на объем инвестиций условного меткомбината? Да никак. Объем инвестиций меткомбината от главы ОГА не зависит никак. Кроме совсем уже клинических случаев», - подчеркнул он.

Вместе с тем Голик перечислил направления, по которым может и должен влиять любой глава ОГА.

«Например, количество детей с особыми потребностями, учащимися в обычных школах. Просто путем создания условий для них в школах. 100%-я доступность зданий, медиатеки, ресурсные комнаты, коррекционные педагоги и т.д», - заявил он.

По словам советника премьера, одной из ключевых KPI для губернаторов будет уровень и качество выполнения задач, связанных с Дорожным Фондом, прежде всего, путем проведения всех процедур заранее и контроля качества.

«Например, в этом году Дорожный Фонд Областными администрациями не выполнен на 10%, т.е. до дорог не дошло 1,4 млрд грн. Более того, есть области, которые не использовали 20-25% Дорожного Фонда. Как можно не использовать деньги на дороги? Только по причине отсутствия банального менеджмента. Или еще один пример: 500 млн грн, потраченных на капитальный ремонт, и 500 млн грн, потраченных на ямочный ремонт, на который следующие 500 млн грн придется тратить ровно через год - это два разных подхода. И выбор какой из них использовать - компетенция исключительно главы ОГА», - подчеркнул Голик.

Еще один важный показатель - среднее количество участников на торгах в ProZorro, проводимых ОГА.

«Предлагались и более жесткие KPI, которые государственная машина пока боится признавать важными и делать официальными. Тем не менее, скоро будут известны первые результаты оценки глав ОГА по утвержденным KPI» , - отметил Юрий Голик.

Ранее Юрий Голик заявил, что губернаторы получат ключевые показатели эффективности.