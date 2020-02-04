"Vodafone Украина" выпустил еврооблигации на $500 млн

Мобильный оператор "Vodafone Украина" разместил 5-летние еврооблигаций на сумму $500 млн под 6,20% годовых.

Об этом говорится на сайте инвестиционной компании Dragon Capital, которая выступила лид-менеджером выпуска.

"Высокий спрос со стороны инвесторов позволил собрать заявки на общую сумму более $3 млрд и обеспечил возможность для "Vodafone Украина" привлечь финансирование с купоном 6.2%", - отмечается в сообщении.

Эмитентом облигаций выступила компания VFU Funding PLC. Площадка листинга - Euronext Dublin (GEM).

Средства от размещения еврооблигаций будут направлены на рефинансирование краткосрочного кредита на сумму $464 млн, а также на общие корпоративные цели.

Напомним, что украинский оператор "Vodafone Украина" раньше принадлежал российской группе МТС, но в 2019 году его продали азербайджанской телекоммуникационной компанией Bakcell.

Vodafone - вторая по величине компания мобильной связи в Украине после "Киевстара".

В апреле 2018 года Vodafone выпустил трехлетние еврооблигации на сумму 90 млн евро под 9,2% годовых.