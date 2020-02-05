"Укрзализныця" подписала меморандум с Deutsche Bahn

"Укрзализныця" в среду, 5 февраля, подписала с Deutsche Bahn меморандум о взаимопонимании.

Церемония состоялась в Доме правительства при участии премьер-министра Алексея Гончарука, министра инфраструктуры Владислава Криклия и посла Германии Анки Фельдгузен.

Подписи между документом поставили и.о. главы правления "Укрзализныци" Желько Марчек, член правления "Укрзализныци" Ремигиуш Пашкевич, член правления Deutsche Bahn Рональд Пофалла и глава DB Engineering & Consulting GmbH Нико Варнабоф.

"Я надеюсь, что это станет следующим шагом для построения надежного сотрудничества между "Укрзализныцей" и Deutsche Bahn", - заявил на церемонии премьер-министр Украины.

Меморандум, предусматривающий стратегическое сотрудничество между компаниями, будет действовать 3 года. Он предусматривает предоставление технической и управленческой помощи "Укрзализныце".

Пресс-служба правительства сообщила, что конкретные условия сотрудничества должны быть согласованы сторонами в рамках отдельного соглашения. Оно будет определять план постепенной трансформации украинской железной дороги в течение нескольких лет и включать такие услуги, как анализ и реорганизация различных направлений бизнеса и оптимизация операций и управления.

На начальном этапе стороны изучат состояние компании и составят дорожную карту изменений.

На этапе реализации проекта будут назначены руководители, ответственные за внедрение этой дорожной карты. Он продлится не позднее чем до 31 декабря 2020 года.

С 1 января 2021 года начнется управленческий этап, во время которого компания DB E&C будет предоставлять "Укрзализныце" поддержку в сфере управления согласно с ключевыми показателями эффективности.

Напомним, 22 января в Давосе Министерство инфраструктуры Украины подписало с Deutsche Bahn соглашение о намерениях о сотрудничестве в транспортной отрасли и развитии "Укрзализныци".

После этого Гончарук заявил, что "Укрзализныця" будет передана в управление Deutsche Bahn на 10 лет. Позже в Deutsche Bahn заверили, что будут не управлять украинской железной дорогой, а только консультировать.

DB Engineering & Consulting – консалтинговая компания в составе Deutsche Bahn, которая работает над проектами в сферах инфраструктуры, мобильности и транспорта. Она будет консультировать и поддерживать "Укрзализныцю" в предпринимательских и технических вопросах.