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Мининфраструктуры и немецкий Deutsche Bahn подписали меморандум о сотрудничестве

Премьер Гончарук заверил, что Украина полностью сохранит за собой контроль над "Укрзализныцей".

Мининфраструктуры и немецкий Deutsche Bahn подписали меморандум о сотрудничестве
Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Министерство инфраструктуры подписало меморандум о сотрудничестве с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn.

Об этом сообщил в фейсбуке премьер-министр Алексей Гончарук.

"Только что Министерство инфраструктуры подписало "Меморандум о взаимопонимании" с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn. Этот альянс - это логическое продолжение плана реструктуризации "Укрзализныци", которое анонсировал президент Владимир Зеленский в сентябре 2019 года", - написал Гончарук.

Он также отметил, что применение опыта успешной европейской железнодорожной компании повысит эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине.

"После встречи с руководством Deutsche Bahn на прошлой неделе в Киеве мы пришли к пониманию формата сотрудничества, а именно - Украина полностью сохранит за собой контроль над "Укрзализныцей", - подчеркнул премьер.

Он также сообщил, что немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов предприятия. При этом, подчеркнул Гончарук, что ни о продаже, ни об аренде акционерного общества "Укрзализныця" речь не идет.

Напомним, ранее Deutsche Bahn поддерживал необходимость реформирования "Укрзализныци".

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