Сотрудницы горсовета считают, что нардеп пытается их дискредитировать на предстоящих выборах.

Работницы исполнительного комитета Уманского горсовета обратились в комитет ВР по депутатской этике с просьбой отреагировать на хамское поведение и давление на женщин депутата Антона Яценко.

Соответствующее видеообращение женщин было опубликовано на фейсбуке и ютубе секретаря Уманского горсовета Людмилы Кирилюк.

"Мы, женщины, которые работают в органах местного самоуправления, считаем недостойным поведение народного депутата Антона Яценко. В своих карманных интернет-ресурсах он распространяет лживую информацию о женщинах-работниках городского совета. Это прямое давление, в том числе по половому признаку", - сказано в видеообращении.

В видео также показано несколько скриншотов общения Яценко с женщинами, где он их обвиняет в якобы оказании интимных услуг руководству.

Сотрудницы горсовета отметили, что это "лживые политическе технологии", с помощью которых нардеп пытается дискредитировать женщин перед местными выборами.

Напомним, 21 января 2019 года сообщалось, что нардеп Антон Яценко в 2018 году 97 раз попался на голосовании за другого человека. Таким образом, он стал главным "кнопкодавом" 2018 года.