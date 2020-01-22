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Работницы Уманского горсовета пожаловались в ВР на нардепа Яценко из-за "давления по половому признаку"

Сотрудницы горсовета считают, что нардеп пытается их дискредитировать на предстоящих выборах. 

Работницы Уманского горсовета пожаловались в ВР на нардепа Яценко из-за "давления по половому признаку"
Фото: Скриншот из видео

Работницы исполнительного комитета Уманского горсовета обратились в комитет ВР по депутатской этике с просьбой отреагировать на хамское поведение и давление на женщин депутата Антона Яценко. 

Соответствующее видеообращение женщин было опубликовано на фейсбуке и ютубе секретаря Уманского горсовета Людмилы Кирилюк. 

"Мы, женщины, которые работают в органах местного самоуправления, считаем недостойным поведение народного депутата Антона Яценко. В своих карманных интернет-ресурсах он распространяет лживую информацию о женщинах-работниках городского совета. Это прямое давление, в том числе по половому признаку", - сказано в видеообращении.

В видео также показано несколько скриншотов общения Яценко с женщинами, где он их обвиняет в якобы оказании интимных услуг руководству. 

Сотрудницы горсовета отметили, что это "лживые политическе технологии", с помощью которых нардеп пытается дискредитировать женщин перед местными выборами.

Напомним, 21 января 2019 года сообщалось, что нардеп Антон Яценко в 2018 году 97 раз попался на голосовании за другого человека. Таким образом, он стал главным "кнопкодавом" 2018 года.

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