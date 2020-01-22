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КГГА создала группу для разработки стратегии развития столицы до 2035

Рабгруппу возглавил первый зам главы КГГА Николай Поворозник.

КГГА создала группу для разработки стратегии развития столицы до 2035
Фото: segodnya.ua

Киевская городская государственная администрация создала рабочую группу для разработки стратегии развития Киева до 2035 года. Об этом свидетельствует соответствующее распоряжение КГГА №43 от 16 января. 

Рабочую группу возглавил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Группе поручено обеспечить разработку проекта стратегии и подать его на рассмотрение и согласование профильному комитету КГГА до октября 2021 года.

Напомним, предыдущую стратегию развития Киева до 2025 года Киевский горсовет утвердил в декабре 2011 года.

16 декабря в Киеве представили проект Генерального плана, который предусматривает строительство 28,6 млн кв. м жилья за 20 лет. В то же время, проект предполагает проведение реконструкции устаревшего жилья общей площадью около 15 млн кв. м. В течение 20-летнего этапа также планируется обеспечить город 45 тыс. мест в детских садах, 67 тыс. мест в школах.

Кроме того, в историко-архитектурном опорном плане предусмотрено более 3,5 тыс. объектов культурного наследия, а также их буферные зоны и исторические ареалы, где будет запрещена высотная застройка.

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