КГГА создала группу для разработки стратегии развития столицы до 2035

Киевская городская государственная администрация создала рабочую группу для разработки стратегии развития Киева до 2035 года. Об этом свидетельствует соответствующее распоряжение КГГА №43 от 16 января.

Рабочую группу возглавил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Группе поручено обеспечить разработку проекта стратегии и подать его на рассмотрение и согласование профильному комитету КГГА до октября 2021 года.

Напомним, предыдущую стратегию развития Киева до 2025 года Киевский горсовет утвердил в декабре 2011 года.

16 декабря в Киеве представили проект Генерального плана, который предусматривает строительство 28,6 млн кв. м жилья за 20 лет. В то же время, проект предполагает проведение реконструкции устаревшего жилья общей площадью около 15 млн кв. м. В течение 20-летнего этапа также планируется обеспечить город 45 тыс. мест в детских садах, 67 тыс. мест в школах.

Кроме того, в историко-архитектурном опорном плане предусмотрено более 3,5 тыс. объектов культурного наследия, а также их буферные зоны и исторические ареалы, где будет запрещена высотная застройка.