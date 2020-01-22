Крымский политзаключенный по делу Хизб ут-Тахрир Ваитов освобожден после пятилетнего заключения в колонии

Крымский политзаключенный Рустем Ваитов 22 января освобожден в связи с истечением срока отбывания приговора из колонии в городе Курган (Россия, Урал). Он был осужден по так называемому делу Хизб ут-Тахрир.

Об этом сообщил его адвокат Эдем Семедляев, пишет "Крымская солидарность" в Facebook. Встречать Ваитова, кроме его защитника и брата, отправились представители дипломатической миссии из Украины. Также сегодня истек срок отбывания приговора у еще одного крымского политзаключенного.

Рустем Ваитов, Руслан Зейтуллаев, Юрий Примов, Ферат Сайфуллаев были незаконно задержаны в с. Орлиное под Севастополем в январе и апреле 2015 года. Зейтуллаеву инкриминировали организацию деятельности террористической организации, остальным – участие в ней.

После полутора лет судов в сентябре 2016 Северо-кавказский окружной суд Ростова-на-Дону приговорил Примова, Ваитова, Сайфуллаева к пяти годам в колонии общего режима, Зейтуллаеву дали семь лет, но потом пересмотрели приговор и осудили к 15 года колонии строгого режима.

По мнению российского правозащитного медиа-проекта "ОВД-инфо", членов ячеек религиозной организации Хизб ут-Тахрир, которая в 2003 году была признана в России террористической, осуждают лишь за то, что они встречаются и читают религиозную литературу.

Напомним, по меньшей мере 65 человек, в основном крымских татар, содержатся Россией по так называемому делу Хизб ут-Тахрир, их обвиняют по "террористическим" статьям. После оккупации Россией Крыма начались массовые задержания членов этой организации.