Организаторами схемы стали сотрудники департамента ЖКХ и соцзащиты населения совместно с КП "Инфоцентр", местными частными перевозчиками и фирмами, которые специализируются на транспортных и аудиторских услугах. Об этом сообщили на странице СБУ в Facebook.
В 2016-2019 годах заказчики вносили в отчеты данные о количестве рейсов и перевезенных льготниках, которые в два раза превышали реальные. Незаконную компенсацию из бюджета они присвоили.
Во время обысков, в том числе и у руководителя одного из отделов горсовета, правоохранители нашли подтверждующую преступление документацию. По факту присвоения бюджетных средств готовятся подозрения.
Напомним, ранее в январе СБУ разоблачила чиновников Днепровского горсовета на хищении средств, предназначенных для реконструкции социальных объектов.