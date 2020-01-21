ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового вируса в Китае
ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового вируса в Китае
Казус Филарета. Ч.2
Казус Филарета. Ч.2
В Херсоне проходят обыски по делу Гандзюк и спецоперация по устранению преступной группировки (обновлено)
В Херсоне проходят обыски по делу Гандзюк и спецоперация по устранению преступной группировки (обновлено)
Застройщик метро на Виноградарь положил на депозит миллиард, выделенный на строительство
Застройщик метро на Виноградарь положил на депозит миллиард, выделенный на строительство
Протесты в Иране из-за Boeing и ложь аятоллы Хаменеи
Протесты в Иране из-за Boeing и ложь аятоллы Хаменеи
Минюст назвал самые популярные и редкие имена новорожденных киевлян в 2019 году
Минюст назвал самые популярные и редкие имена новорожденных киевлян в 2019 году
Экс-нардепа Микитася сняли с рейса в Великобританию (Обновлено)
Экс-нардепа Микитася сняли с рейса в Великобританию (Обновлено)
Министр образования Новосад посетовала, что на 36 тыс. гривен не сможет содержать ребенка, которого у нее пока нет
Министр образования Новосад посетовала, что на 36 тыс. гривен не сможет содержать ребенка, которого у нее пока нет
Нефтяная война между Путиным и Лукашенко. Как Москва мстит Минску
Нефтяная война между Путиным и Лукашенко. Как Москва мстит Минску
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Чиновники Черновицкого горсовета присвоили 5 млн компенсаций за проезд льготников

В отчетности они подавали завышенное количество пассажиров с правом на бесплатный проезд. 

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
Руководство нескольких подразделений Черновицкого горсовета уличили в присвоении бюджетных средств – 5 млн гривен компенсации за проезд льготников в общественном транспорте.  

Организаторами схемы стали сотрудники департамента ЖКХ и соцзащиты населения совместно с КП "Инфоцентр", местными частными перевозчиками и фирмами, которые специализируются на транспортных и аудиторских услугах. Об этом сообщили на странице СБУ в Facebook.

В 2016-2019 годах заказчики вносили в отчеты данные о количестве рейсов и перевезенных льготниках, которые в два раза превышали реальные. Незаконную компенсацию из бюджета они присвоили. 

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Во время обысков, в том числе и у руководителя одного из отделов горсовета, правоохранители нашли подтверждующую преступление документацию. По факту присвоения бюджетных средств готовятся подозрения.

Напомним, ранее в январе СБУ разоблачила чиновников Днепровского горсовета на хищении средств, предназначенных для реконструкции социальных объектов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также