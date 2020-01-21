В отчетности они подавали завышенное количество пассажиров с правом на бесплатный проезд.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Руководство нескольких подразделений Черновицкого горсовета уличили в присвоении бюджетных средств – 5 млн гривен компенсации за проезд льготников в общественном транспорте.

Организаторами схемы стали сотрудники департамента ЖКХ и соцзащиты населения совместно с КП "Инфоцентр", местными частными перевозчиками и фирмами, которые специализируются на транспортных и аудиторских услугах. Об этом сообщили на странице СБУ в Facebook.

В 2016-2019 годах заказчики вносили в отчеты данные о количестве рейсов и перевезенных льготниках, которые в два раза превышали реальные. Незаконную компенсацию из бюджета они присвоили.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Во время обысков, в том числе и у руководителя одного из отделов горсовета, правоохранители нашли подтверждующую преступление документацию. По факту присвоения бюджетных средств готовятся подозрения.

Напомним, ранее в январе СБУ разоблачила чиновников Днепровского горсовета на хищении средств, предназначенных для реконструкции социальных объектов.