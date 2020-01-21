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В среду в Киеве обещают небольшой дождь и мокрый снег

Температура воздуха в течение суток +1…+3 градуса.

В среду в Киеве обещают небольшой дождь и мокрый снег
Фото: EPA/UPG

В среду, 22 января, в Киеве облачно, ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток +1…+3 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем 0…+5 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью -5…-10 градусов, днем -3…-8 градусов.

На севере Украины облачно, ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем 0…+5 градусов.

В центре Украины облачно, ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем 0…+5 градусов.

На востоке Украины облачно, ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем 0…+5 градусов.

На юге Украины облачно, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +1…+6 градусов.

В Крыму облачно, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +2…+7 градусов.

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