ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового вируса в Китае
ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового вируса в Китае
Министр образования Новосад посетовала, что на 36 тыс. гривен не сможет содержать ребенка, которого у нее пока нет
Министр образования Новосад посетовала, что на 36 тыс. гривен не сможет содержать ребенка, которого у нее пока нет
Нефтяная война между Путиным и Лукашенко. Как Москва мстит Минску
Нефтяная война между Путиным и Лукашенко. Как Москва мстит Минску
В Херсоне проходят обыски по делу Гандзюк и спецоперация по устранению преступной группировки (обновлено)
В Херсоне проходят обыски по делу Гандзюк и спецоперация по устранению преступной группировки (обновлено)
Казус Филарета. Ч.2
Казус Филарета. Ч.2
Минюст назвал самые популярные и редкие имена новорожденных киевлян в 2019 году
Минюст назвал самые популярные и редкие имена новорожденных киевлян в 2019 году
Протесты в Иране из-за Boeing и ложь аятоллы Хаменеи
Протесты в Иране из-за Boeing и ложь аятоллы Хаменеи
Экс-нардепа Микитася сняли с рейса в Великобританию (Обновлено)
Экс-нардепа Микитася сняли с рейса в Великобританию (Обновлено)
Застройщик метро на Виноградарь положил на депозит миллиард, выделенный на строительство
Застройщик метро на Виноградарь положил на депозит миллиард, выделенный на строительство
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Экс-главе одесской полиции Головину сменили домашний арест на залог

Залог назначен в размере 525 500 гривен.

Экс-главе одесской полиции Головину сменили домашний арест на залог
Фото: Алексей Степанов/368.media

Высший антикоррупционный суд отменил экс-начальникау Национальной полиции в Одесской области Дмитрию Головину ночной домашний арест и избрал ему залог в размере 525 500 гривен. Об этом сказано в материалах суда.

Суд частично удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры и изменил меру пресечения.

Несмотря на это, Головин должен являться к следователю, прокурору и в суд, сдать на хранение паспорт для выезда за границу и носить электронный браслет. Также он обязан воздержаться от общения с подозреваемыми по его делу и свидетелями.

Срок действия обязательств истекает 17 марта.

Напомним, Головина и его заместителя подозревают в завладении табачной продукцией, которая была вещественным доказательством в полицейском расследовании. Вероятно, Головин помогал контрабандистам легализировать сигареты, которые незаконно прибывали в одесский порт.

Головина задержали 25 июля. Прокуроры просили арестовать Головина с альтернативой залога в 22 миллиона гривен. Несмотря на это, суд отправил его под круглосуточный домашний арест.

Однако в сентябре Головину смягчили наказание и отправили под ночной домашний арест.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Украинские новости"
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также