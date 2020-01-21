Экс-главе одесской полиции Головину сменили домашний арест на залог

Высший антикоррупционный суд отменил экс-начальникау Национальной полиции в Одесской области Дмитрию Головину ночной домашний арест и избрал ему залог в размере 525 500 гривен. Об этом сказано в материалах суда.

Суд частично удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры и изменил меру пресечения.

Несмотря на это, Головин должен являться к следователю, прокурору и в суд, сдать на хранение паспорт для выезда за границу и носить электронный браслет. Также он обязан воздержаться от общения с подозреваемыми по его делу и свидетелями.

Срок действия обязательств истекает 17 марта.

Напомним, Головина и его заместителя подозревают в завладении табачной продукцией, которая была вещественным доказательством в полицейском расследовании. Вероятно, Головин помогал контрабандистам легализировать сигареты, которые незаконно прибывали в одесский порт.

Головина задержали 25 июля. Прокуроры просили арестовать Головина с альтернативой залога в 22 миллиона гривен. Несмотря на это, суд отправил его под круглосуточный домашний арест.

Однако в сентябре Головину смягчили наказание и отправили под ночной домашний арест.