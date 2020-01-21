Красный Крест направил в ОРДЛО более 100 тонн гумпомощи

Международный комитет Красного Креста отправил на временно оккупированные территории Донбасса более 100 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщи пресс-центр Госпогранслужбы.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проехали 5 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста", - сказано в сообщении.

В службе отметили, что для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей были направлены продуктовые и гигиенические наборы, общий вес которых 100,9 тонны.

Напомним, 18 декабря министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщал, что представители Международного комитета Красного Креста впервые смогут получить доступ на оккупированную территорию Донбасса.