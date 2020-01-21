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Крымчанка с российским паспортом и контактами в ФСБ пыталась устроиться на работу в Минобороны

Сотрудники СБУ провели с женщиной беседу и предупредили об ответственности за госизмену.

Крымчанка с российским паспортом и контактами в ФСБ пыталась устроиться на работу в Минобороны
Фото: Минобороны

Военная контрразведка Службы безопасности предотвратила трудоустройство на ответственную должность в Министерство обороны крымчанки с российским гражданством и связями со спецслужбами страны-агрессора.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Оперативники установили, что до оккупации Крыма Россией женщина проживала за границей. После событий 2014 года она вернулась на полуостров, где получила российский паспорт якобы для оформления недвижимости.

Вскоре она переехала в Киев, но оставаться на материковой части женщина не спешила - она не имела ни постоянного места работы, ни источника доходов. Она часто выезжала в Россию и в оккупированный Крым, где зафиксированы ее контакты с представителями российских спецслужб.

Фото: ssu.gov.ua

"После одного из таких путешествий женщина внезапно решила трудоустроиться в Министерство обороны Украины. Она претендовала на одну из руководящих должностей в подразделении департамента госзакупок ведомства. Этот участок работы предусматривает доступ к секретной информации в оборонной сфере и прямую коммуникацию с чиновниками стран-членов НАТО", - сообщили в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Отмечается, что женщина успела пройти несколько отборочных этапов для окончательного трудоустройства, но в ходе проверки выяснилось, что она "забыла" указать, что имеет российское гражданство и контактирует с ФСБ.

Сотрудники СБУ провели с женщиной беседу и предупредили об уголовной ответственности за госизмену.

Напомним, ранее СБУ разоблачила завербованного спецслужбами РФ военнослужащего-контрактника.

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