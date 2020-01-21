Минюст планирует начать распродажу тюрем

Министерство юстиции планирует начать распродажу тюрем с поступлением части полученного дохода не в общий бюджет государства, а непосредственно в министерство.

Об этом заявил глава Минюста Денис Малюська в эфире программы "Завтрак с 1+1", передает УНН.

"Учитывая то, что у нас больше тюрем, чем нам пока нужно, мы вполне можем начать распродажу тюрем. Если мы договоримся о механизме, чтобы эти средства не шли в общий фонд бюджета, а каким-то образом аккумулировались, чтобы часть хоть можно было бы потратить на улучшение инфраструктуры", - сказал министр.

Малюська также отметил, что в Лукьяновском СИЗО в Киеве в некоторых камерах не хватает спальных мест, однако, по его мнению, это СИЗО не является наихудшим в Украине.

"Лукьяновское СИЗО, оно не хуже остальных в стране, скажем так. Есть хуже ситуации, по крайней мере с теми фото, что я показывал. По крайней мере там не такого риска, что стены рухнут. А существуют СИЗО, где состояние зданий намного хуже. А история о том, что они спят по очереди - просто есть камеры, где находятся 20 человек, 15,16... То есть, если зайти, то сложно становится понять, сколько там мест. Это не какие-то отдельные кровати, это доски, что-то вроде стеллажи. И люди там спят. На мой взгляд, в камерах мест в некоторых случаях не хватает", - отметил Малюська.

Напомним, ранее Минюст анонсировал закрытие тюрем и создание частных СИЗО.

В декабре 2016 Министерство юстиции сообщало, что отдаст в частные руки здание Лукьяновского следственного изолятора в Киеве и Львовского СИЗО. Взамен будущие собственники этих зданий должны построить новые следственные изоляторы.т.