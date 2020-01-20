В суде по делу об убийстве Веремия изучили протоколы осмотра видео

В Дарницком суде Киева сегодня изучали протоколы осмотра видеозаписей, которые были составлены в ходе досудебного расследования по делу Юрия Крысина, фигуранта дела об убийстве Вячеслава Веремия.

В частности, суд изучил протоколы осмотра места преступления - перекрестка улицы Большой Житомирской - и присутствующих там на момент совершения преступления лиц. Из протокола следует, что двое свидетелей при осмотре опознали на видеозаписях, в частности, Крысина.

Видео было снято со здания МЧС и здания, которое прилегало к Большой Житомирской. Именно по этим видеозаписям были опознаны Крысин и другие соучастники преступления, упоминаемые в обвинительном акте, рассказала в комментарии LB.ua прокурор по делу Юлия Малашич.

“Были изучены протоколы опознания с участием Крысина в качестве свидетеля в ходе его сотрудничества со следствием, которое имело место в эпизоде расследования убийства Веремия. Крысин опознал других участников, которые принимали участие в противодействии мирным акциям протеста - Максюру, Поторочу, Алиева, Комисарчука и других лиц, которых он знал по кличкам”, - пояснила Малашич.

Напомним, по версии следствия, в журналиста Вячеслава Веремия стрелял именно Джалал Алиев (“Дагестанец”), которые сейчас скрывается от следствия.

Также в ходе заседания продолжили изучать письменные материалы дела, и перешли с 10 к 11 тому дела.

Напомним, Вячеслава Веремия убили в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года. 18 февраля журналист пытался снять, как “титушки” с использованием холодного и нарезного оружия нападают на протестующих около Михайловской площади. По версии прокуратуры, это были Костенко, Гебан и Погребной. Когда журналист ехал в такси, "титушки" остановили машину (по версии следствия в автомобиль стрелял еще один фигурант - Павел Бялай, который сейчас находится под стражей), вытащили из него журналиста Веремия и Алексея Лимаренко. Сначала их жестоко избили, а затем выстрелили в Веремия.

22 декабря 2017 года Шевченковский суд признал Крысина виновным в хулиганстве и нанесении телесных повреждений, в результате которых умер Вячеслав Веремий, и приговорил его к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком на 2 года. Но 13 июня 2018 года Апелляционный суд отменил это решение и приговорил Крысина к 5 годам лишения свободы. Верховный Суд оставил в силе решение апелляции.