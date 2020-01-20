Четверо пассажиров избили проводника поезда за просьбу не курить в тамбуре

Ночью четверо пассажиров поезда сообщением "Киев - Ивано-Франковск" избили проводника.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Не хотели мы завершать понедельник плохими новостями, но имеем то, что имеем. Четверо пассажиров минувшей ночью избили проводника поезда Киев-Ивано-Франковск. Причина банальна: проводник сделал замечание злоумышленникам и попросил их прекратить курить в тамбуре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дебоширы задержаны.

Напомним, с 2014 года, в рамках реформы, была расформирована транспортная милиция, и наряды правоохранителей перестали патрулировать вокзалы и присутствовать в поездах.

Железнодорожники просят вернуть сопровождение поездов нарядами полиции.