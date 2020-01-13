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В Сумской области сгорела кабина пассажирского дизель-поезд

Предварительная причина - короткое замыкание.

В Сумской области сгорела кабина пассажирского дизель-поезд
Фото: sm.dsns.gov.ua

На железнодорожной станции "Боромля" в Сумской области во время движения произошел пожар в кабине дизель-поезда сообщением "Сумы-Мерчик".

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По словам свидетелей происшествия, персонал поезда эвакуировал людей и приступил к тушению пожара с помощью имеющихся огнетушителей. Горящий вагон отцепили, а сам поезд с четырьмя пассажирским вагонами отбуксировали на станцию", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия пожарные в 16:08 локализовали пожар, а в 16: 58 - ликвидировали. Задержки в движении не было.

Пострадавших нет. Огнем повреждена кабина дизель-поезда на площади до 5 кв. м.

Предварительная причина - короткое замыкание электропроводки тепловоза.

Фото: sm.dsns.gov.ua

Напомним, ранее в Николаевской области во время движения загорелся дизель-поезд.

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