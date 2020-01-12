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С начала суток на Донбассе произошло три обстрела, без потерь

Противник применял запрещенное "Минском" оружие.

С начала суток на Донбассе произошло три обстрела, без потерь
Фото: Макс Левин

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В вечерней сводке пресс-центра операции Объединенных сил сообщается, что противник обстрелял позиции украинских военных из запрещенного минскими договоренностями оружия.

В частности, боевики стреляли из минометов калибра 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Один обстрел был произведен в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Травневого.

Два обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север": вблизи населенного пункта Новотошковское и рядом с Орехово.

В результате вражеских обстрелов днем 12 января потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Как сообщалось, в субботу, 11 января, в зоне боевых действий на Донбассе произошло четыре обстрела. Боевики обстреляли из тяжелой артиллерии позиции ООС у Красногоровки. Потерь среди украинских военных не было.

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