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В Киеве автомобиль столкнулся с бетонным столбом и загорелся: один погибший, четверо пострадавших

Авария произошла на бульваре Дружбы Народов.

Фото: https://www.facebook.com/DSNSKyiv

В Киеве автомобиль столкнулся с бетонным столбом, перевернулся и загорелся, в результате чего один человек погиб, четверо - пострадали. Об этом сообщили в ГосЧС.

Авария произошла около 3 ночи в воскресенье, 12 января, на бульваре Дружбы Народов.

"В результате столкновения с бетонным столбом автомобиль Honda Jazz перевернулся на крышу и сразу загорелся. В автомобиле находилось пять человек", - говорится в сообщении.

Фото: https://www.facebook.com/DSNSKyiv

Увидев ДТП, очевидцы помогли четырем пассажирам (две женщины и двое мужчин) выбраться из горящей машины еще до прибытия спасателей. Их госпитализировали.

Водитель автомобиля погиб. Спасатели деблокировали его из салона с помощью гидравлического инструмента.

Фото: https://www.facebook.com/DSNSKyiv

Напомним, ранее в Киеве пьяный водитель на Audi влетел в Национальную филармонию.

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