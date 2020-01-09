В Киеве водитель легкового автомобиля Audi наехал на гранитный выступ подземного перехода, а затем врезался в здание Национальной филармонии Украины.

Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба патрульной полиции.

Около 6 часов утра поступило сообщение о ДТП на Владимирском спуске. Очевидец рассказал, что автомобиль Audi врезался в здание филармонии.

На месте происшествия инспекторы обнаружили водителя с явными признаками алкогольного опьянения. Полицейские предложить мужчине пройти освидетельствование на состояние опьянения, и он согласился. Результат показал 1, 40 промилле, что превышает допустимый уровень почти в семь раз.

Фото: facebook.com/kyivpatrol

"По предварительной информации, 28-летний водитель не был внимательным за рулем, не следил за дорожной обстановкой, не выбрал безопасную скорость, и в результате не справился с управлением и совершил наезд на гранитный выступ подземного перехода, а затем на фасад здания Национальной филармонии Украины. Чудом, в этой дорожной аварии обошлось без пострадавших, кроме автомобиля, который получил серьезные механические повреждений", - говорится в сообщении.

Также патрульные сообщили, что мужчина не имел при себе водительского удостоверения. В отношении него составлено три админпротокола - за управление автомобилем без водительских прав, вождение в пьяном виде и нарушение ПДД, повлекшее ДТП.

Фото: facebook.com/kyivpatrol

Напомним, ранее в Киеве пьяный водитель влетел в припаркованное авто, вышел из машины и уснул.

В ноябре 2018 года в Украине ввели уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде. За вождение в состоянии алкогольного опьянения предусматривается штраф в размере 10,2 тыс. гривен и лишение прав на 1 год, а водителя, которого дважды в течение 5 лет подвергали административному наказанию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, штрафуют на 40,2 тыс. гривен и лишают права управления транспортными средствами на 10 лет.