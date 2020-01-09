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​На Волыни главу сельсовета задержали при получении $6 тыс. взятки за выделение земучастка

В качестве посредника чиновник привлек инженера-землеустроителя.

​На Волыни главу сельсовета задержали при получении $6 тыс. взятки за выделение земучастка
Фото: npu.gov.ua

В Волынской области полицейские задержали председателя сельского совета при получении взятки за выделение земельного участка. Также задержан посредник, передававший деньги.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

"Разоблачен председатель одного из сельских советов региона. Последний наладил коррупционную схему решения земельных вопросов. К противоправной деятельности в качестве посредника привлек руководителя коммерческой структуры, который является сертифицированным инженером-землеустроителем", - говорится в сообщении.

Сообщается, что полиция задокументировала факт вымогательства и получения фигурантами неправомерной выгоды.

"За беспрепятственное выделение в собственность земельного участка гражданин должен был заплатить 6 тыс. долларов США "вознаграждения". В случае отказа - затягивание процесса или вообще отрицательное рассмотрение данного вопроса на сессии", - отмечается в сообщении.

Как выяснилось, в конце декабря 2019 года сельский голова получил от землеустроителя первую часть взятки: 5 тыс. гривен посредник забрал себе, а 1 тыс. долларов США передал чиновнику.

В среду, 8 января, правоохранители задокументировали получение посредником второго "транша" в размере 3500 долларов.

Фото: npu.gov.ua

"После передачи средств голове сельсовета оба были задержаны по месту жительства чиновника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, и.о. мэра Затоки подозревают в вымогательстве 87 тысяч долларов взятки за разрешение на разработку проектов и выделение трех земучастков в курортной зоне.

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