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​СНБО рассматривает версию поражения украинского "Боинга" зенитной ракетой российского ЗРК "Тор"

Данилов назвал основные версии падения самолета.

​СНБО рассматривает версию поражения украинского "Боинга" зенитной ракетой российского ЗРК "Тор"
Алексей Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что в состав комиссии по расследованию крушению самолета МАУ в Тегеране включены специалисты, которые принимают участие в международном расследовании атаки на малазийский "Боинг" в 2014 году.

Об этом он рассказал в комментарии "Цензор.Нет".

"Сегодня ночью, согласно решению президента Украины Владимира Зеленского государственная комиссия по расследованию катастрофы "Боинга" компании МАУ прибыла в Тегеран. В составе группы 45 человек, это представители 12 министерств и ведомств.

Также сейчас идет совещание с участием представителей компетентных органов Ирана, в том числе иранского IСАО - международной организации гражданской авиации. Изучаются различные версии внезапного падения самолета, среди основных:

- поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор" так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет;

- столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом;

- разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;

- взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

Данилов отметил, что комиссия в данный момент согласовывает с иранскими властями вопрос выезда на место катастрофы и намерена провести поиски обломков российской зенитной ракеты ЗРК "Тор" согласно тем данным, которые были опубликованы в интернете.

"Мы используем все наработки по расследованию атаки на "Боинг" МН-17, чтобы установить истину и в деле о гибели украинского самолета в Тегеране", - подчеркнул секретарь СНБО.

Также продолжаются переговоры с иранской стороной по поводу участия в расшифровке "черных ящиков" самолета.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени в среду, 8 января 2020 года, после взлета из аэропорта. На борту находились 168 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших - граждане Канады и Ирана.

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